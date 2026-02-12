Questa sera a Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys salgono sul palco come superospiti. Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la loro presenza in diretta al Tg1, lasciando il pubblico già in fermento. La serata promette momenti speciali con due grandi nomi della musica internazionale.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i superospiti del Festival di Sanremo nella serata del giovedì. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in collegamento con il Tg1. I due artisti internazionali saranno per la prima volta insieme dal vivo sul palco di Sanremo. Eros Ramazzotti debutta il 14 febbraio da Parigi con il suo “Una Storia Importante World Tour” e il 26 febbraio tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano “Adesso Tu”. Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione Italiana e Spagnola), de “L’aurora”, tra le canzoni più intime e preziose del suo repertorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Ramazzotti e Alicia Keys al Festival: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Approfondimenti su Sanremo 2026

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Carlo Conti ha svelato che giovedì 26 febbraio Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco di Sanremo.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: saranno super ospiti nella terza serata

Ultime notizie su Sanremo 2026

