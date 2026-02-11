Sanremo 2026 chi sono gli artisti che saliranno sul Suzuki Stage | da Gaia ai Pooh Carlo Conti svela il calendario completo

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi degli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage durante il Festival di Sanremo 2026. Tra loro ci sono Gaia e i Pooh, pronti a portare la loro musica in piazza Colombo, oltre che all’Ariston. La lista completa degli artisti conferma un’edizione ricca di sorprese e grandi nomi.

Il Festival di Sanremo 2026, come sappiamo, non porterà cantanti solo all’Ariston ma invaderà anche Piazza Colombo, e questa mattina Carlo Conti ha ufficializzato i nomi che saliranno sul Suzuki Stage. Annuncio fatto in diretta a Rai Radio2, durante La Pennicanza di Fiorello, con quell’aria da spoiler controllato che ormai è parte dello show. Sanremo 2026, arriva la conferma dei nomi che saliranno sul Suzuki Stage 2026: il calendario serata per serata. Il palco di Piazza Colombo, palco parallelo del Festival di Sanremo, ospiterà un mix di pop contemporaneo, ma anche cantautorato. Ecco chi si esibirà durante la settimana sanremese che ricordiamo sarà dal 24 al 27 febbraio 2026 Martedì 24 febbraio: Gaia Mercoledì 25 febbraio: Bresh Giovedì 26 febbraio: The Kolors Venerdì 26 febbraio: Francesco Gabbani Sabato 27 febbraio: I Pooh Sì, la line-up è volutamente cross-generazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Carlo Conti ha annunciato i primi nomi dei comici che saliranno sul palco dell'Ariston durante la prossima edizione del Festival.

