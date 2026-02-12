Sanremo 2026 | Eva Mameli Calvino la botanica italiana riscoperta nel 140° anniversario della nascita

Sanremo si prepara a celebrare Eva Mameli Calvino, la botanica italiana che per anni è rimasta nell’ombra. Nel 2026, in occasione del 140° anniversario della sua nascita, la città organizza una serie di eventi per riscoprire il suo contributo. La data clou sarà l’8 marzo, quando verranno ricordate le sue scoperte e il suo lavoro nel mondo della botanica.

Sanremo celebra Eva Mameli Calvino: la botanica dimenticata riscoperta nel 2026. Sanremo rende omaggio a Eva Mameli Calvino, pioniera della botanica italiana, con un programma di eventi che culminerà l’8 marzo 2026, in occasione del 140° anniversario della sua nascita. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura e dall’istituto Crea, intende riscoprire la figura di una scienziata che ha sfidato le convenzioni del suo tempo e contribuito in modo significativo allo sviluppo della ricerca scientifica nel nostro Paese. La giornata celebrativa si concentrerà sui luoghi significativi della sua vita e del suo lavoro a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Eva Mameli Calvino Memoria e legalità, una targa per Accursio Miraglia nel 130° anniversario della nascita Il 2 gennaio alle 10:30 si terrà la cerimonia di posa di una targa in memoria di Accursio Miraglia, nel 130° anniversario della sua nascita. Peppino Prisco: il ricordo dell’Inter nel giorno anniversario della sua nascita Il 2023 segna l'anniversario della nascita di Peppino Prisco, figura iconica e indimenticabile dell'Inter. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. "Mia madre era una donna molto severa, rigida nelle sue idee, tanto nelle piccole che nelle grandi cose": così il figlio primogenito Italo descriveva la madre Eva Mameli Calvino, ricercatrice e scienziata, prima donna a ottenere nel 1915 la cattedra di Botanica i - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.