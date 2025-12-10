Peppino Prisco | il ricordo dell’Inter nel giorno anniversario della sua nascita

Il 2023 segna l'anniversario della nascita di Peppino Prisco, figura iconica e indimenticabile dell'Inter. Celebrato per il suo stile unico e il suo profondo amore per il club, Prisco rappresenta ancora oggi un simbolo dell’interismo, lasciando un’impronta indelebile nella storia nerazzurra e nei cuori dei tifosi.

Peppino Prisco. Inconfondibile nello stile e nell’anima, Peppino Prisco non è stato semplicemente un dirigente dell’ Inter, ma l’emblema stesso dell’interismo. Una vita spesa “ sempre e solo per l’Inter “, attraversando epoche, presidenti e generazioni, con un unico filo conduttore: l’amore viscerale e totalizzante per i colori nerazzurri. Avvocato, dirigente, consigliere, ma soprattutto tifoso colto e ironico, Prisco ha saputo rappresentare l’ Inter come pochi altri. Ha lavorato sotto cinque diversi presidenti, lasciando un segno indelebile non solo nelle stanze dei bottoni, ma anche nell’immaginario dei tifosi, che ancora oggi lo ricordano come una figura unica e irripetibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it