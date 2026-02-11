Sanremo 2026 Conti | Pilar Fogliati co-conduttrice della seconda serata

Questa sera a Sanremo Pilar Fogliati salirà sul palco come co-conduttrice della seconda serata. La attrice si unisce ad Achille Lauro e Lillo per guidare la serata, annunciato oggi dal direttore artistico Conti. I fan sono curiosi di vedere come la loro presenza cambierà il ritmo della gara.

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata del Festival di Sanremo assieme ad Achille Lauro e Lillo. Lo ha annunciato il direttore artistico, Carlo Conti, durante la ‘Pennicanza’ su Radio2. “Ufficializzo una cosa che è nell’aria – ha detto Conti – Pilar Fogliati sarà nella seconda serata assieme ad Achille Lauro e Lillo come co-conduttori”. Fiorello, a quel punto, gli ha chiesto se tra i super ospiti ci sarà anche Eros Ramazzotti. “Se so qualcosa? Non ancora, ancora non mi risulta. Lo scrivono ovunque? Ne sto leggendo tante, è il bello di Sanremo”, ha risposto. E Panariello e Pieraccioni? “Non vengono, non hanno voglia – ha spiegato Conti – salvo che mi facciano uno scherzo non è previsto, non hanno neanche prenotato l’albergo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

