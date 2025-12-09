Rinuncia alle cure | allarme liste d’attesa per gli over 65 il grido di Confartigianato

Arezzonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rinuncia alle cure tra gli over 65 resta uno dei segnali più preoccupanti della fragilità sanitaria del Paese. A confermarlo sono i dati della sorveglianza PASSI d’Argento dell’ISS: nel biennio 2023?2024, in Italia, il 18% degli anziani ultra 65enni ha dichiarato di aver rinunciato, nei 12. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rinuncia cure allarme listeL’allarme: “Troppi cittadini rinunciano a curarsi” - Così il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, ha lanciato ... polesine24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rinuncia Cure Allarme Liste