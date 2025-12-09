Rinuncia alle cure | allarme liste d’attesa per gli over 65 il grido di Confartigianato
La rinuncia alle cure tra gli over 65 resta uno dei segnali più preoccupanti della fragilità sanitaria del Paese. A confermarlo sono i dati della sorveglianza PASSI d’Argento dell’ISS: nel biennio 2023?2024, in Italia, il 18% degli anziani ultra 65enni ha dichiarato di aver rinunciato, nei 12. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cardarelli, intervento record: a 102 anni operata per un tumore al seno. “Mai rinunciare alle cure” - facebook.com Vai su Facebook
Rinuncia a cure, @pierolacorazza: la Basilicata è in bilico Con la percentuale peggiore su rinunce a cure e con prospettiva di ulteriore indebolimento demografico,non reggono giustificazioni senza pensiero,azioni senza visione,gestione senza programmazio Vai su X
L’allarme: “Troppi cittadini rinunciano a curarsi” - Così il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, ha lanciato ... polesine24.it scrive