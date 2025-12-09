Rinuncia alle cure | allarme liste d’attesa per gli over 65

Arezzo, 9 dicembre 2025 – . Galletti (Anap, Arezzo): “Servono interventi immediati per supportare gli anziani e il loro diritto alla salute” La rinuncia alle cure tra gli over 65 resta uno dei segnali più preoccupanti della fragilità sanitaria del Paese. A confermarlo sono i dati della sorveglianza PASSI d’Argento dell’ISS: nel biennio 2023?2024, in Italia, il 18% degli anziani ultra 65enni ha dichiarato di aver rinunciato, nei 12 mesi precedenti l’intervista, ad almeno una visita medica o a un esame diagnostico di cui avrebbe avuto bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

