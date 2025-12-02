La sanità sempre più in affanno Medici di base scatta l’allarme

L’ultima è stata la dottoressa Fiorenza Maggioni, che ha lasciato il servizio ieri. Un altro medico di famiglia smetterà invece di lavorare tra un mese, dall’1 gennaio. A oggi a Lissone ne restano in servizio una ventina, che si sobbarcano l’onere di assistere mediamente quasi 1.600 pazienti a testa, con qualcuno che arriva anche a sfondare quota 1.900. Prosegue in città l’emorragia di medici di base. I lissonesi che rimangono scoperti possono però contare sull’ Ambulatorio medico temporaneo di via don Bernasconi, che già ora si fa carico di oltre 2mila persone. Allo stesso Amt potranno rivolgersi da oggi gli ex assistiti della dottoressa Maggioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sanità sempre più in affanno. Medici di base, scatta l’allarme

Contenuti che potrebbero interessarti

Il direttore sanitario resta al suo posto dopo una giornata convulsa tra pressioni istituzionali e clima interno teso. Una vicenda che evidenzia un sistema in affanno, tra riorganizzazioni delicate e fratture ai vertici - facebook.com Vai su Facebook

Pronto soccorso in affanno. Medici in più con una coop - Da giugno, il reparto sarà rinforzato con dottori dalla Cmp di Granarolo (Bologna). ilrestodelcarlino.it scrive

Terni. Pronto soccorso in affanno restano: i medici a gettone - TERNI Per i medici a gettone, utilizzati per la copertura dei turni in pronto soccorso, il direttore generale dell'ospedale di Terni ha firmato una nuova delibera per la riconferma dei tre medici che ... Si legge su ilmessaggero.it

Rinforzi nei Pronto soccorso in affanno, Carelli: «Arriveranno 11 nuovi medici». Cinque a Fano, 4 Pesaro e 2 Urbino - La gran parte dei medici (undici su sedici, appunto) sarà dunque impiegata per infoltire gli organici dei reparti adibiti alla gestione delle emergenze e delle urgenze sanitarie, ormai da anni in ... Secondo corriereadriatico.it

Aree interne in affanno: "Medici di famiglia pochi e ormai anziani: occorre agire subito" - E nelle aree interne, quelle dell’entroterra e montane, si vive ormai una vera e propria emergenza. Secondo ilrestodelcarlino.it

Medicina d’urgenza, mancano 3500 medici e i servizi sono in affanno - Eppure la medicina d’urgenza affascina, le serie tv sono seguitissime, e si moltiplicano dandoci uno squarcio delle cure in vari paesi del mondo, dove la sanità è meno pubblica e più a pagamento, e ... Secondo repubblica.it