L’Ordine dei medici evidenzia come le risorse previste dalla Legge di bilancio 2026 per la sanità risultino insufficienti a garantire la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. Questa situazione rischia di compromettere la qualità e l’equità nell’accesso alle cure per i cittadini, sollevando preoccupazioni sulla capacità del sistema di rispondere alle esigenze di salute della popolazione nel futuro prossimo.

Le risorse previste dalla Legge di bilancio 2026 per la sanità non sarebbero sufficienti a garantire la tenuta del Sistema sanitario nazionale e, di conseguenza, un accesso equo e di qualità alle cure per tutti i cittadini. A lanciare l’allarme è l’ Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto, attraverso la presidente Paola Pasqualini, che esprime forte preoccupazione per il futuro del servizio sanitario pubblico. Secondo Pasqualini, infatti, il sistema sanitario attraversa ormai da tempo una fase di criticità strutturale, aggravata dalla pandemia da Covid "che ha messo in evidenza fragilità organizzative, finanziarie e di governance". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ordine dei medici: "Pochi fondi sulla sanità"

Leggi anche: L'Ordine dei Medici e la "sfida" a Decaro e Lobuono: "Un incontro sulla sanità brindisina"

Leggi anche: L'Ordine dei Medici ai candidati alla presidenza: "Parliamo di sanità"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’Ordine dei medici: "Pochi fondi sulla sanità" - Paola Pasqualini analizza le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2026 "Quadro preoccupante: a rischio la sopravvivenza dell’intero sistema sanitario". lanazione.it