Sanita’ | Gemelli studio raddoppia stima prevalenza della teleangectasia emorragica ereditaria

La ricerca condotta dai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Policlinico Gemelli e la Sapienza, ha rivelato che la prevalenza della teleangectasia emorragica ereditaria è molto più frequente di quanto si pensasse. Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Thrombosis and Haemostasis, ha analizzato tre grandi database genetici della popolazione generale, portando a una stima raddoppiata rispetto alle precedenti. La scoperta potrebbe cambiare il modo in cui si diagnostica questa malattia rara.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Journal of Thrombosis and Haemostasis da parte di ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e la Sapienza Università di Roma, ha analizzato tre ampi database genetici relativi alla popolazione generale. Questo studio rivela che la Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT) è molto più comune di quanto si fosse precedentemente ritenuto, con una stima che arriva fino a 4 casi su 5.000 persone. Importanza della Diagnosi Precoce. La comunicazione del Policlinico Gemelli di Roma sottolinea che questo risultato potrebbe aprire la strada a diagnosi precoci attraverso screening genetici, permettendo così di prevenire le complicazioni più gravi associate a questa malattia.

