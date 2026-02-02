Tunnel di lava su Venere | uno studio firmato dai ricercatori dell Osservatorio astronomico d' Abruzzo e della d' Annunzio ne stima le dimensioni

Un nuovo studio rivela le dimensioni di tunnel di lava nascosti sotto la superficie di Venere. Ricercatori dell’Osservatorio astronomico d'Abruzzo e dell’università d’Annunzio di Chieti Pescara hanno calcolato i condotti lavici sotterranei del pianeta, definendone le dimensioni. Le loro misurazioni potrebbero aiutare le future missioni spaziali a conoscere meglio il “gemello diverso” della Terra.

L'approfondimento dell'Istituto nazionale di astrofisica fornisce indizi preziosi per le future missioni spaziali che lo visiteranno e ne studieranno l’intensa attività vulcanica. A divulgare l'approfondimento è l'Istituto nazionale di astrofisica con uno studio pubblicato dalla rivista Icarus e condotto da ricercatori del Politecnico di Breslavia, dell’International Research School of Planetary Sciences presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e dello stesso Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). Nello studio al quale hanno contribuito Piero D'Incecco e Goro Komatsu si è cercato di fornire una risposta quantitativa, definendo i limiti dimensionali dei “percorsi” lavici sotterranei su Venere.🔗 Leggi su Chietitoday.it

