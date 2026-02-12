Sangiustese il personaggio Iommi baluardo difensivo a 43 anni | La passione è molto più forte dell’età
Giacomo Iommi, a 43 anni, si conferma ancora un pilastro della Sangiustese. Nonostante l’età, il difensore si sente in forma e si sente a suo agio in campo. “La passione è molto più forte dell’età”, dice, e continua a difendere con tenacia la sua squadra, dimostrando che l’esperienza conta ancora molto nello sport.
"In campo mi sento a mio agio e mi difendo bene, anche a 43 anni". Giacomo Iommi, difensore della Sangiustese, è nato nel 1983 e ancora oggi è un punto di riferimento della formazione rossoblù. "Non ho avuto grossi infortuni e fisicamente mi sento bene". Però sul campo dovrà fare i conti con giocatori più giovani. "Corrono tantissimo e so di dovere dare qualcosa in più. Devo stare concentrato per evitare che si possa notare la differenza di età, sfruttare l’esperienza, poi ora gioco come centrale difensivo e quindi in un ruolo meno dispendioso di quello di terzino di spinta fatto in passato". La mattina Iommi lavora e il pomeriggio si allena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
