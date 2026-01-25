Lavoratori sempre più anziani L’età media sfiora i 43 anni Siamo quattordicesimi in Italia

In Italia, la popolazione lavorativa sta invecchiando, con un’età media di circa 43 anni, posizione che ci colloca al quattordicesimo posto nel paese. I numeri evidenziano un fenomeno in crescita, che coinvolge sempre più lavoratori anziani. Questa tendenza rappresenta un dato importante per comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e le sfide future legate alla sostenibilità delle pensioni e alle politiche di invecchiamento attivo.

di Federico Di Bisceglie A raccontare la storia sono i numeri, prima ancora delle tendenze nazionali. Nel 2024 l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato a Ferrara ha raggiunto i 42,81 anni. Un dato che pesa e che colloca la provincia estense al 14esimo posto nella graduatoria nazionale per anzianità della forza lavoro. Su 82.332 occupati complessivi, oltre 30mila – per la precisione 30.203 – hanno più di cinquant’anni: il 36,7 per cento del totale. In altre parole, più di un lavoratore su tre è già entrato nella seconda metà della propria vita professionale. È una percentuale nettamente superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2024, l'età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato in Umbria si attesta tra le più alte d'Italia.

A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite.

