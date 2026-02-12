san valentino serata romantica al palazzo reale di napoli

Questa sera il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte fino a mezzanotte per l’evento “Innamorarsi a corte”. Le coppie e gli innamorati possono visitare le stanze storiche, godendosi un’atmosfera speciale sotto le luci soffuse. L’iniziativa, organizzata per San Valentino, ha già attirato molti visitatori desiderosi di vivere un momento romantico in un contesto unico. La serata prosegue con musica e suggestioni che rendono ancora più magico questo appuntamento.

“Innamorarsi a corte” è il titolo dell’iniziativa che prevede, al Palazzo Reale di Napoli, l’apertura straordinaria serale dalle 20.00 alle 24.00. Sabato 14 febbraio, in occasione dalla festa di San Valentino, il Palazzo Reale di Napoli sarà straordinariamente aperto in orario serale, dalle ore 20,00 alle 24,00 (ultimo ingresso alle ore 23.00). Per l’occasione è stato fissato un prezzo ridotto e il biglietto costerà 5 euro. “Innamorarsi a corte” è il titolo dell’iniziativa grazie alla quale sarà possibile ammirare le sale del Palazzo in occasione della giornata in cui si celebra il concetto universale dell’amore. 🔗 Leggi su 2anews.it

