Dopo oltre un anno e mezzo, il trono torna a splendere nel Palazzo Reale di Napoli. È stato sistemato nuovamente dopo mesi di lavori di restauro e ora si presenta come nuovo, con la doratura brillante che richiama le origini storiche. La presenza del trono, simbolo di regalità, riporta un po’ di storia all’interno del palazzo, che da tempo attendeva il suo ritorno.

Splendido e luccicante, con la doratura che lo riporta alle origini, il trono torna a Palazzo Reale di Napoli dopo oltre 16 mesi di assenza. Torna nella “sua” sala il trono di Palazzo Reale, restaurato e con un nuovo certificato di nascita. Splendido e luccicante, con la doratura che lo riporta alle origini, il trono torna a Napoli dopo oltre 16 mesi di assenza. Per l’occasione sono stati anche condotti importanti lavori sui tessili della sala. Alla presentazione sono intervenuti tutti i protagonisti della realizzazione di un lavoro che ha coinvolto finanziatori, restauratori e storici dell’arte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il trono splendente al Palazzo Reale di Napoli

Approfondimenti su Palazzo Reale Napoli

Il trono del Palazzo Reale di Napoli torna a brillare dopo un lungo restauro.

Dopo più di un anno di lavori, il trono sabaudo torna al suo posto nel Palazzo Reale di Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il mistero delle 8 statue del Palazzo Reale di Napoli.

Ultime notizie su Palazzo Reale Napoli

Argomenti discussi: Il trono splendente al Palazzo Reale; FIL: dal 13 febbraio in radio e in digitale il nuovo singolo TRA L’ISTINTO E LA RAGIONE estratto dall’omonimo album in uscita lo stesso giorno; Il trono di Palazzo Reale a Napoli torna a splendere dopo il restauro; Saffo e l’erotismo del desiderio: poesia integrale e recensione.

Napoli, dopo il restauro il trono torna a Palazzo RealeRientra a Napoli dopo il restaurato e con un nuovo certificato di nascita ... msn.com

Il trono dopo il restauro: un ritorno sabaudoNon Masaniello, ma il trono è tornato. Restaurato, sistemato nella sala in grande spolvero a palazzo reale, accompagnato da una nuova etichetta che ne certifica l’origina sabauda ... ilmattino.it

#Napoli - Il trono del #PalazzoReale torna in città dopo il restauro. Paolo Fusco #Eventi #Presentazione #Trono #RegnoDelleDueSicilie #RegnoDItalia #StoriaDItalia #Cultura #Arte #Borboni #Sabaudi #OnTheRoad #NanoTV - facebook.com facebook

L’esposizione è stata presentata questa mattina a Palazzo Reale di Palermo dalla Fondazione Federico II con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Francese x.com