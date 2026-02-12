San Valentino l’opposizione attacca | Snobbate le proposte dei negozianti

I commercianti del centro avevano presentato delle proposte per celebrare San Valentino, ma la giunta Fiordelmondo non le ha supportate. L’opposizione attacca e parla di partecipazione sbagliata, sottolineando che così non si fa. Dopo la protesta di JesiCentro, i deputati di Per Jesi criticano la mancanza di ascolto e di coinvolgimento reale. La polemica si fa sentire, mentre ancora si discute su come valorizzare le iniziative locali.

Le proposte dei commercianti del centro per San Valentino snobbate dalla giunta Fiordelmondo? Passa all'attacco l'opposizione dopo la protesta di JesiCentro: "Non è così che funziona la partecipazione – rimarcano da Per Jesi -. La partecipazione non è uno slogan da usare nei comunicati. È ascolto vero, confronto, rispetto per chi si mette in gioco per la città. Se chi prova a contribuire viene sistematicamente ignorato, allora il messaggio è chiaro: non serve proporre, nè impegnarsi". Chiara Cercaci da Fdi evidenzia: "Questa giunta si fa vanto di essere l'amministrazione della partecipazione, ma di fatto va avanti con un treno con la sua visione della città senza tener conto dei cittadini.

