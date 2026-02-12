San Valentino da sold out | 60mila padovani a cena

San Valentino a Padova si conferma un grande successo. I ristoranti sono quasi tutti pieni: circa 60mila persone hanno deciso di passare la serata con una cena speciale. La città si riempie di coppie che, tra applausi e sorrisi, celebrano l’amore in modo semplice e diretto. La maggioranza ha prenotato con settimane di anticipo, e molti ristoranti hanno già terminato le prenotazioni. La serata si preannuncia lunga e movimentata, con tanta voglia di condividere un momento intimo tra amici e innamorati.

Secondo Appe la "serata degli innamorati" vale circa 3 milioni di euro tra 1.400 ristoranti, trattorie e pizzerie aperti sabato. La presidente, Luni: «Un modo per prendersi cura di sé e della propria relazione» Circa 60mila padovani innamorati festeggeranno San Valentino con una cena al ristorante, scegliendo tra i 1.400 locali tra ristoranti, trattorie, pizzerie e pubblici esercizi della provincia aperti sabato. Molti, peraltro, hanno già appeso il cartello del "sold out" per la cena. Il conto complessivo stimato è di circa 3 milioni di euro. E' questa la fotografia, in dati economici, della "serata degli innamorati" restituita dalle stime elaborate da Appe, l'Associazione provinciale pubblici esercizi.

