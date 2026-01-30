San Valentino cena gourmet sul lago di Como da Altariva

A Como, i ristoranti si preparano a ricevere le coppie in cerca di un’esperienza speciale per San Valentino. Uno dei posti più richiesti è Altariva, con la sua cena gourmet sul lago. Molti scelgono di passare la serata in questo locale, godendosi il panorama e i piatti raffinati. La città si anima con prenotazioni e aspettative, mentre gli innamorati si organizzano per una serata indimenticabile.

Con l’avvicinarsi di San Valentino, la città di Como si prepara ad accogliere gli innamorati con esperienze uniche e suggestive. La città, celebre per il suo affaccio sul Lago, offre scenari romantici lungo le rive e tra le vie storiche, in un contesto elegante e raffinato. Uno dei luoghi più suggestivi e unici della città lacustre è Palazzo Venezia, primo 5 stelle del circuito The Leading Hotels of the World (LHW) nel centro di Como. Questa dimora ottocentesca affacciata su Piazza Cavour e sul Lago è stata recentemente oggetto di un rebranding da parte di Villa d’Este S.p.A. e inserita all’interno del prestigioso gruppo Villa d’Este La Collezione, che riunisce Villa d’Este sul Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e il futuro Miralago Luxury Apartments a Cernobbio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Altariva, il nuovo ristorante sul lungolago di Como, offre un'esperienza culinaria di livello 5 stelle sotto la guida dello Chef Alessandro Rinaldi.

Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo

