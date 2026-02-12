In Capitanata arriva il ciclone di San Valentino | piogge temporali e vento nel week-end

Il fine settimana di San Valentino porta maltempo in Capitanata. Pioggia, temporali e vento colpiranno la zona, secondo le previsioni di 3Bmeteo. I cittadini si preparano a un week-end difficile e a possibili disagi, mentre i meteorologi avvertono di restare attenti alle condizioni meteo in peggioramento.

In occasione del week-end di San Valentino, i meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino, fornisce un aggiornamento sulle condizioni meteo. Venerdì prossimo la perturbazione responsabile dell’aumento dell’instabilità abbandonerà la Puglia favorendo il subentro di ampie schiarite in giornata, con venti di maestrale in rinforzo. La pausa, tuttavia, sarà breve, poiché le condizioni andranno rapidamente peggiorando sabato, per l’arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l’Italia. Sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco nel corso della giornata, soprattutto sul Salento, mentre i venti rinforzeranno sensibilmente dai quadranti meridionali.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il fine settimana di San Valentino porta brutte sorprese in Sicilia.

Il weekend di San Valentino si apre con brutte notizie per chi aveva programmato festeggiamenti all'aperto.

