San Valentino a Firenze si può brindare sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio

A Firenze, le coppie possono già prenotare il brindisi sulla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio per San Valentino. L’evento, che si terrà il 14 febbraio, permette di godere di una vista unica sulla città durante la cena romantica. Le prenotazioni sono aperte da alcuni giorni e stanno andando a ruba. Chi vuole sorprendervi con un’idea originale, deve affrettarsi.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Mancano dieci giorni a San Valentino e le coppie si preparano a festeggiare. A Firenze torna uno degli appuntamenti più richiesti ovvero il brindisi sulla Torre di Palazzo Vecchio: si tratta di un'iniziativa promossa da Comune di Firenze e Fondazione Muse. Come si legge in una nota "a tutte le coppie, dalle 19 alle 20:30 sarà data l'imperdibile occasione di visitare il camminamento di ronda e la Torre di Palazzo Vecchio, fino a raggiungerne la cima percorrendo la scala in pietra composta da 223 scalini che consente di giungere all'ultimo livello di avvistamento, da cui si gode di una meravigliosa vista a 360° sulla città".

