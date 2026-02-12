Furti nel Luganese arrestati due italiani | trovati attrezzi da scasso nell’auto

La polizia ha arrestato due italiani nel Luganese. I due uomini, di 34 e 60 anni, sono stati fermati con attrezzi da scasso trovati nella loro auto. Gli inquirenti stanno indagando su una serie di furti nella zona.

Doppio arresto nel Luganese nell’ambito di un’inchiesta su una serie di furti. Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno comunicato che il 31 gennaio 2026 sono stati fermati un 34enne e un 60enne, entrambi cittadini italiani residenti in Italia. Al loro arresto, effettuato da agenti della polizia cantonale e da collaboratori dell’Udsc, si è arrivati grazie agli accertamenti avviati in seguito ad alcuni furti avvenuti il 30 gennaio nel Luganese. Determinanti, in questo contesto, anche alcune segnalazioni di privati cittadini che hanno contribuito a indirizzare le verifiche degli inquirenti.🔗 Leggi su Quicomo.it

