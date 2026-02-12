Compie una raffica di furti a danno di auto parcheggiate in San Donato poi si addormenta dentro un suv | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver messo a segno diversi furti di auto in zona San Donato. La polizia lo ha trovato mentre dormiva dentro un suv parcheggiato tra corso Ottone Rosai e corso Enrico Gamba. Con sé aveva oggetti rubati, che hanno confermato i sospetti degli agenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

Con sé aveva arnesi di diverso tipo, dalle tenaglie a un coltellino svizzero, che avrebbe usato per compiere le effrazioni I fatti sono avvenuti nel quartiere San Donato alla luce di un alto numero di segnalazioni relative a diverse effrazioni a danno di alcune auto parcheggiate tra i due corsi. Allertata, si è attivata la polizia di Stato inviando sul luogo una pattuglia del Commissariato San Donato. Grazie anche alla testimonianza di un residente, tra i proprietari di una delle auto danneggiate, gli agenti hanno dato inizio ad attività di perlustrazione nella zona, imbattendosi in un uomo che, sospettosamente, dormiva all'interno di un suv con arnesi appresso, quali cacciaviti, tenaglie, pinze e un coltellino svizzero.

