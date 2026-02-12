Sampdoria-Padova venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Sampdoria e Padova si gioca oggi, valida per la venticinquesima giornata di Serie B. Le due squadre sono in una fase delicata della stagione e hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe, con le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiana di Serie B 20252026. In palio punti salvezza pesanti per due squadre racchiuse in pochi punti e desiderose di allontanarsi dalla zona pericolosa. Sampdoria-Padova si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Ferraris. SAMPDORIA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono tornati a respirare dopo la vittoria in trasferta sul campo del Modena, per poi pareggiare contro il Palermo. Due risultati che fanno ben sperare in vista di una rincorsa salvezza che si preannuncia serrata. I biancoscudati sbarcano a Genova con la sensazione di essere una squadra che può fare risultato con chiunque, come dimostra il pareggio in rimonta contro la Juve Stabia, e il successo di misura sulla Carrarese nell'ultimo turno.

