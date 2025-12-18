Padova-Sampdoria diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Scopri tutte le novità e le probabili formazioni di Padova-Sampdoria, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2025/2026. I veneti puntano al successo per entrare nei playoff, mentre i liguri cercano punti fondamentali per la salvezza. Non perdere tutte le informazioni su come e dove seguirla, in una partita che promette emozioni e sfide decisive.

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti cercano il successo che potrebbe significare l'ingresso nei playoff, mentre i blucerchiati vogliono punti preziosi in ottica salvezza. Padova-Sampdoria si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sette punti nelle ultime tre giornate per i biancoscudati, che dopo aver fatto il pieno in trasferta, cercano ora di sbloccarsi tra le mura amiche. E il match casalingo contro la Sampdoria può consentire di mettere altri punti preziosi in cascina e scalare verso le prime posizioni.

