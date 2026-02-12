Sambenedettese difesa a quattro per affrontare Juventus Next Gen | scelte e assenze nell’undici iniziale

La Sambenedettese si prepara alla trasferta contro la Juventus Next Gen con alcune novità in formazione. L’allenatore ha deciso di tornare alla difesa a quattro, schierando Tosi e Touré dal primo minuto. Sono diverse le assenze tra i titolari, ma l’obiettivo resta quello di mettere in difficoltà gli avversari e portare a casa un risultato positivo.

Sambenedettese, Ritorno alla Difesa a Quattro e Nuove Sfide in Vista. La Sambenedettese cambia volto in vista della trasferta contro la Juventus Next Gen, con l'allenatore che ha optato per un ritorno alla difesa a quattro, schierando dal primo minuto Tosi e Touré. La squadra si prepara inoltre ad affrontare una partita a Ravenna, inserita tra quelle a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico a seguito di recenti tensioni tra le tifoserie. Un Tuffa nel Passato: La Difesa a Quattro per Rilanciare i Rossoblù. Un ritorno al passato per la Sambenedettese, che si appresta ad affrontare la Juventus Next Gen con una nuova disposizione tattica.

