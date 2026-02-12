Salvini | assurdo scioperi durante Giochi

Matteo Salvini attacca duramente gli scioperi che stanno bloccando le operazioni durante i Giochi. Il ministro dell’Interno critica i sindacati che, secondo lui, ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del governo. Salvini definisce queste azioni irresponsabili e anti-italiane, sottolineando come il rispetto degli impegni e la collaborazione siano fondamentali in un momento così importante. La polemica si accende mentre gli eventi sportivi proseguono tra tensioni e proteste.

15.40 "I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani. Mentre il mondo guarda a Milano Cortina 2026 con interesse e ammirazione, pensare di bloccare il traffico aereo è assurdo. Si tratta di un affronto non solo ai cittadini ma anche agli atleti olimpici e paralimpici". Così il ministro dei Trasporti Salvini su scioperi confermati. "Sapremo rispondere con forza, pretendendo il rispetto della legge e dell' Italia", ribatte Salvini ai sindacati.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

I sindacati hanno confermato gli scioperi nel settore aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

