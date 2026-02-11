Scioperi aerei il Garante chiede di posticiparli | Salvini pronto a convocare i sindacati per evitare disagi durante le Olimpiadi

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo. La motivazione è il rischio di disagi importanti proprio durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Salvini ha già annunciato che convocherà i sindacati per trovare una soluzione e evitare che lo sciopero comprometta i servizi essenziali durante l’evento. La situazione resta tesa, con i sindacati pronti a difendere il diritto di sciopero

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il rischio di forti disagi legati alle astensioni nel settore del trasporto aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo, in coincidenza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026. Secondo l'Autorità, queste date potrebbero pregiudicare la libertà di circolazione, e per questo motivo ha proposto di spostare gli scioperi nell'intervallo tra il 24 febbraio e il 4 marzo, periodi non interessati dalle competizioni olimpiche. L'obiettivo è bilanciare il diritto dei lavoratori a scioperare con il regolare svolgimento della manifestazione sportiva internazionale.

