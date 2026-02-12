Salvini trasforma il cinema poliziesco all’italiana in discorso politico

Matteo Salvini ha deciso di usare il cinema poliziesco degli anni Settanta come sfondo per i suoi discorsi politici. Durante le sue uscite pubbliche, cita scene di scippi, rapine e aggressioni, facendo leva sui film di quell’epoca per rafforzare i messaggi sulla sicurezza. La sua strategia attira l’attenzione di chi ricorda quei film e li associa alle attuali questioni di ordine pubblico.

I film poliziotteschi degli anni Settanta di solito li riconosci dai titoli di testa. Vedi scorrere immagini di violenze urbane assortite – scippi in motoretta, rapine a mano armata, negozianti derubati, agguati in passamontagna. Più raramente (è il caso, per esempio, di I ragazzi della Roma violenta), si aprono con interviste a cittadini esasperati che invocano la mano dura delle forze dell'ordine, o con finti titoli di giornale che raccontano città allo sbando, tiranneggiate dal crimine: "Scene da Far West, guerriglia in mezzo alla strada in pieno giorno"; "Inseguimenti, manovre criminali e un agente ferito".

