Così l' Anm si trasforma in un attore politico

L’Associazione Nazionale Magistrati ha recentemente ampliato il proprio ruolo, entrando nel dibattito politico sul referendum sulla giustizia. Questa evoluzione evidenzia come l’ANM, pur mantenendo la propria funzione istituzionale, si sia fatta portavoce di temi che coinvolgono l’intera società, superando la mera sfera tecnica. La sua partecipazione rappresenta un passo importante nel rapporto tra magistratura e politica, suscitando riflessioni sulla natura e sui limiti di tale coinvolgimento.

L'intervento dell'Associazione Nazionale Magistrati nel dibattito sul referendum in materia di giustizia non è una semplice presa di posizione tecnica. È un atto politico vero e proprio, che solleva un problema serio: il confine tra indipendenza della magistratura e partecipazione nell'agone politico. Formalmente l'Anm è un'associazione privata. Di fatto, però, rappresenta uno dei poteri dello Stato giacché la quasi totalità dei magistrati ordinari ne fa parte. Questa ambiguità rende il suo intervento estremamente critico. L'Anm non parla come una qualunque associazione, ma con l'autorevolezza che deriva dall'esercizio della funzione giurisdizionale dei suoi iscritti.

