Quando l’emergenza si trasforma in normalità | la crisi come elemento centrale nel discorso pubblico

Da ildifforme.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, le crisi si sono progressivamente integrate nella vita quotidiana, modificando il modo in cui i media e il linguaggio trattano l’emergenza. Questo processo porta alla percezione della crisi come parte della normalità, influenzando il discorso pubblico e le strategie comunicative. L’articolo analizza come la trasformazione dell’emergenza in routine stia ridefinendo le narrazioni collettive e le risposte sociali alle situazioni di crisi.

Dalla pandemia alle crisi permanenti: come media e linguaggio stanno trasformando l'irregolarità in routine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

