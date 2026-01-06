Quando l’emergenza si trasforma in normalità | la crisi come elemento centrale nel discorso pubblico

Negli ultimi anni, le crisi si sono progressivamente integrate nella vita quotidiana, modificando il modo in cui i media e il linguaggio trattano l’emergenza. Questo processo porta alla percezione della crisi come parte della normalità, influenzando il discorso pubblico e le strategie comunicative. L’articolo analizza come la trasformazione dell’emergenza in routine stia ridefinendo le narrazioni collettive e le risposte sociali alle situazioni di crisi.

