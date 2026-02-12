Salvini Lo denuncio Tajani | Attacco alla democrazia

Matteo Salvini ha annunciato di voler denunciare, senza giri di parole, le accuse mosse contro di lui. Pier Ferdinando Casini e altri esponenti politici hanno commentato duramente, definendo l’attacco alla libertà di opinione come un vero colpo alla democrazia. Intanto, le parole di Giovanni Gratteri sul referendum hanno scatenato una serie di reazioni, tra cui molte critiche e sospetti di interferenze politiche. La polemica si infiamma nel vivo del dibattito pubblico.

C'era da aspettarselo. Le parole di Gratteri sul referendum "A votare Sì saranno indagati, imputati, la massoneria deviata e i centri di potere" hanno sollevato un polverone di critiche e reazioni indignate. A partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Sul referendum ho sempre auspicato un dibattito sereno, un confronto civile tra le diverse posizioni. Rimango pertanto basito dalla grave dichiarazione rilasciata dal procuratore. Gratteri ricopre un incarico molto importante e la sua affermazione oltre ad essere priva di verità, offende milioni di cittadini che non voteranno come lui. Tutti contro Gratteri. La Russa: "Basito", Tajani: "Attacco alla democrazia, offende milioni di italiani" Le dichiarazioni di Gratteri sul referendum hanno scatenato un vero putiferio. Nessuno può arrogarsi il diritto di stabilire chi sia per bene in cabina elettorale, dice Francesco Paolo Sisto. Il punto più basso della campagna referendaria, le parole di Alice Buonguerrieri. Il ministro degli esteri era sembrato possibilista, poi in serata la frenata (con i leghisti irritati). Meloni chiede calma. Matteo Salvini afferma: "Io lo denuncio. E voterò sì", commentando le dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il quale in un'intervista ha dichiarato che al referendum sulla Giustizia voteranno sì "gli indagati, gli imputati e la massoneria deviata".

