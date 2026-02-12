Salvini Lo denuncio Nordio | Servono test psico-attitudinali

Matteo Salvini ha annunciato di voler denunciare qualcuno, mentre Nordio ha proposto di introdurre test psico-attitudinali. La politica si infiamma, e le parole di Gratteri sul referendum stanno facendo discutere. La tensione sale, e il dibattito si fa sempre più acceso.

C'era da aspettarselo. Le parole di Gratteri sul referendum "A votare Sì saranno indagati, imputati, la massoneria deviata e i centri di potere" hanno sollevato un polverone di critiche e reazioni indignate. A partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Sul referendum ho sempre auspicato un dibattito sereno, un confronto civile tra le diverse posizioni. Rimango pertanto basito dalla grave dichiarazione rilasciata dal procuratore. Gratteri ricopre un incarico molto importante e la sua affermazione oltre ad essere priva di verità, offende milioni di cittadini che non voteranno come lui.

