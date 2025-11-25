Psico-test ai genitori migliaia di figli a rischio

La valutazione attitudinale (domande di cultura generale) usata per decidere «l’idoneità» di mamma e papà viene contestata per discriminazioni e abusi, ma è stata sospesa solo per la Groenlandia. Rimane in vigore per il resto della popolazione danese. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Psico-test ai genitori, migliaia di figli a rischio

News recenti che potrebbero piacerti

Klinikos - Psicodiagnosi e Psicoterapia. . “Serve davvero fare un test psicologico?” Hai mai avuto un dubbio del genere? In questa rubrica rispondiamo alle domande più frequenti su test, valutazioni e percorsi psicodiagnostici. Chiarezza, empatia e inform - facebook.com Vai su Facebook

Danimarca, quei neonati tolti ai genitori dopo un contestato test di competenza - La lotta delle madri e dei padri per riottenere i loro bambini ... Scrive msn.com

I test per i genitori danesi non vanno bene per quelli groenlandesi - La settimana scorsa la ministra degli Affari sociali danese, Sophie Hæstorp Andersen, ha suggerito alle amministrazioni locali di non somministrare più alle persone di origine groenlandese un ... Riporta ilpost.it

"Test psico-attitudinali e telecamere a scuola" - E colloqui e test psico attitudinali a tutti coloro sono chiamati a occuparsi di bambini, ma anche di anziani nelle Rsa o di disabili. Si legge su ilgiorno.it