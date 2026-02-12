Salvini | Gratteri? Io lo denuncio E voterò SÌ
Matteo Salvini attacca Nicola Gratteri, promettendo di denunciarlo e annunciando che voterà SÌ al referendum sulla giustizia. Il leader della Lega ha pubblicato su X alcuni passaggi dell’intervista del procuratore di Napoli, definendola “shock” e criticando le sue motivazioni per il No. La polemica si accende con Salvini che si dice pronto a passare alle vie legali.
"Io lo denuncio. E voterò SÌ". Lo scrive su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini riferendosi a Nicola Gratteri pubblicando i passaggi dell'intervista, definita "shock", con cui il procuratore di Napoli ha motivato la sua scelta per il No al referendum sulla giustizia.
