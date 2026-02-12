Salvini | Gratteri? Io lo denuncio E voterò SÌ

Matteo Salvini attacca Nicola Gratteri, promettendo di denunciarlo e annunciando che voterà SÌ al referendum sulla giustizia. Il leader della Lega ha pubblicato su X alcuni passaggi dell’intervista del procuratore di Napoli, definendola “shock” e criticando le sue motivazioni per il No. La polemica si accende con Salvini che si dice pronto a passare alle vie legali.

"Io lo denuncio. E voterò SÌ". Lo scrive su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini riferendosi a Nicola Gratteri pubblicando i passaggi dell'intervista, definita "shock", con cui il procuratore di Napoli ha motivato la sua scelta per il No al referendum sulla giustizia.

Matteo Salvini ha risposto duramente alle parole di Nicola Gratteri sulla riforma della Giustizia.

Matteo Salvini ha annunciato di voler denunciare, senza giri di parole, le accuse mosse contro di lui.

