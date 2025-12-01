Dopo tre rinvii inizia il processo per il treno fantasma di Carnate Ma dopo cinque anni il binario è morto

Carnate (Monza e Brianza) – Pronto a partire, dopo tre rinvii consecutivi pari a 17 mesi, il processo sul treno fatto deragliare a Carnate ben cinque anni or sono e che invece continua la sua corsa s ui binari della prescrizione. Rinviato la prima volta di 9 mesi per lo sciopero degli avvocati, poi ha subìto un nuovo slittamento di altri 7 mesi e ancora un altro a metà novembre, mercoledì dovrebbe finalmente entrare nel vivo il dibattimento al Tribunale di Monza che vede imputati di disastro colposo e lesioni personali colpose il capotreno, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentati depistaggio e frode in processo penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

