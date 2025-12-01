Dopo tre rinvii inizia il processo per il treno fantasma di Carnate Ma dopo cinque anni il binario è morto
Carnate (Monza e Brianza) – Pronto a partire, dopo tre rinvii consecutivi pari a 17 mesi, il processo sul treno fatto deragliare a Carnate ben cinque anni or sono e che invece continua la sua corsa s ui binari della prescrizione. Rinviato la prima volta di 9 mesi per lo sciopero degli avvocati, poi ha subìto un nuovo slittamento di altri 7 mesi e ancora un altro a metà novembre, mercoledì dovrebbe finalmente entrare nel vivo il dibattimento al Tribunale di Monza che vede imputati di disastro colposo e lesioni personali colpose il capotreno, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentati depistaggio e frode in processo penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
NEXT MATCH Come il giallo del sole dopo la neve, come il blu del cielo quando le nuvole vanno via, questo weekend il giallo e il blu tornano, insieme, a lottare per fare valere i propri colori! Dopo un weekend di rinvii e nevicate, siamo tornati. Forza Olimp - facebook.com Vai su Facebook
Dopo una serie vergognosa e inspiegabile di rinvii, la #RAI3 finalmente stasera trasmetterà il film che ha vinto l’ #Oscar : fate una scelta intelligente, non perdetelo #NoOtherLand Vai su X
Meloni, inizia una nuova fase dopo tre anni - Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni durante il meeting con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e ... Segnala ansa.it
Tutte le notizie aggiornate su inizia una nuova fase dopo tre anni - tutte le notizie su inizia una nuova fase dopo tre anni aggiornate in tempo reale dalla redazione Keyword:inizia una nuova fase dopo tre anni ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Space X, Starship riesce a decollare dopo due rinvii:portati a termine tutti gli obiettivi - Dopo due rinvii e una serie di delusioni collezionate nel 2025, la scorsa notte si è concluso con successo il decimo test di Starship, il mega razzo di SpaceX progettato per le future missioni su Luna ... Segnala corriere.it