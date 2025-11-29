Morte Salvatore Giordano udienza in Cassazione | Attendiamo giustizia da 12 anni
Arriva in Cassazione il processo sulla morte del 14enne Salvatore Giordano, lo studente ucciso dal pesante frammento di un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto I di Napoli il 5 luglio del 2014. La quarta sezione della suprema corte ha fissato l' udienza per il 13 febbraio 2026.Il 13 febbraio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
