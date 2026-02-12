Salerno sequestrate oltre 18 tonnellate di olio falsamente extravergine | denunciato imprenditore

La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto oltre 18 tonnellate di olio etichettato come “extravergine” senza esserlo. Gli agenti hanno sequestrato la merce e denunciato l’imprenditore responsabile. L’operazione si inserisce in un blitz contro le frodi nel settore alimentare.

Oltre 18 tonnellate di olio falsamente dichiarato “extravergine” sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nell’ambito di un’attività di controllo nel settore agroalimentare. L’operazione che è stata condotta nella giornata di oggi, ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un imprenditore del settore, ritenuto responsabile della commercializzazione del prodotto con una denominazione non conforme. Secondo quanto comunicato dalle Fiamme Gialle, il prodotto sequestrato sarebbe stato immesso sul mercato come “olio extravergine di oliva” pur non possedendo le caratteristiche richieste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Zon.it

Oltre 18 tonnellate di olio d'oliva sono state sequestrate al porto di Salerno.

Questa mattina, i finanzieri, i carabinieri e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 18 tonnellate di olio extravergine che risultava solo in etichetta.

