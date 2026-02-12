Falso extravergine diretto in Canada | sequestrate 18 tonnellate di olio a Salerno

Oltre 18 tonnellate di olio d'oliva sono state sequestrate al porto di Salerno. Le forze dell’ordine hanno scoperto un carico di falso extravergine diretto in Canada. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.

Operazione congiunta di Carabinieri, Gdf e Dogane. Denunciato imprenditore abruzzese: il prodotto valeva 80mila euro Oltre 18 tonnellate di olio d'oliva sono state sequestrate al porto commerciale di Salerno nel corso di un'operazione congiunta condotta dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carico, destinato all'esportazione in Canada, è risultato non conforme a quanto dichiarato in etichetta ed è stato bloccato prima della spedizione. Il titolare di una ditta olearia con sede in Abruzzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio e falsità ideologica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Sequestro Olio “extravergine” solo in etichetta: sequestrate 18 tonnellate al porto Questa mattina, i finanzieri, i carabinieri e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 18 tonnellate di olio extravergine che risultava solo in etichetta. Olio extravergine senza indicazioni d'origine: sequestrate 3 tonnellate nel porto di Bari Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Salerno Sequestro Olio spacciato per extravergine, maxi sequestro al porto di SalernoSequestrate oltre 18 tonnellate di olio d'oliva falsamente etichettato come extravergine nel porto di Salerno durante controlli. cronachedellacampania.it Falso olio extravergine colorato e spacciato per DOP, i nomi delle 6 aziende finite sotto indagine in SiciliaNuova maxi-sequestro di falso olio evo in Sicilia: 6 aziende nel mirino per aver spacciato olio di semi colorato come extravergine DOP ... greenme.it Olio Boeri. Mike Block · Waltz of the Flowers. Ti hanno detto che l’olio è tutto uguale, che uno vale l’altro! Niente di più falso! Seguici per scoprire cosa c’è dietro ad ogni nostra bottiglia di Olio Taggiasco! #olioboeri #olioevo #olioextraverginedioliva #oliveta - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.