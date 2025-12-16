Firenze Sabina Guzzanti in scena con Liberidì Liberidà

Sabina Guzzanti torna a teatro con lo spettacolo Liberidì Liberidà, in scena al Teatro Puccini di Firenze il 19 dicembre 2025. Un evento che promette di coinvolgere il pubblico con la sua comicità e ironia, offrendo un'ulteriore testimonianza del talento della nota attrice e comica italiana.

Firenze, 16 dicembre 2025 - Sabina Guzzanti in scena con lo spettacolo Liberidì Liberidà al Teatro Puccini il 19 dicembre. Da ormai un paio d’anni, Guzzanti, figlia, sorella e soprattutto madre di tanti orfani dei bei tempi andati, si dedica al dialogo sia con Meloni che con Schlein, con l’unico obiettivo di attenuare il danno. Un lavoro impegnativo, spesso estenuante, portato avanti con abnegazione e sacrificio e senza che nulla gliene venga in tasca. Di qui l’idea di cominciare a monetizzare questa attività con una serie di conferenze spettacolo, che i giovani d’oggi chiamano stund up comedy, sul nostro presente travagliato. Lanazione.it

