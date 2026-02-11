Raccolta firme contro la ciclabile dentro l’area del liceo Sabin

Al liceo Sabin studenti, genitori e residenti hanno iniziato a firmare contro il progetto di una pista ciclabile che attraverserà l’area del liceo di via Matteotti. La mobilitazione si è scatenata dopo l’annuncio del Comune, che vuole realizzare questa pista proprio nel cortile e nelle zone limitrofe alla scuola. Ora si aspetta una risposta dalle autorità, mentre la protesta cresce tra chi teme disagi e rischi per la sicurezza degli studenti.

È partita, al liceo Sabin, la raccolta firme per bloccare il progetto che farà passare una pista ciclabile all'interno del liceo di via Matteotti. Nello specifico i ciclisti transiteranno lungo il corsello interno all'area scolastica che, appunto, fiancheggia l'edificio e che ora è considerato come via di fuga o di accesso ai mezzi di soccorso. La petizione, si legge nella circolare a firma della preside Rossella Fabbri, è "a tutela della sicurezza delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico, nonché delle attrezzature e degli spazi del liceo". Manifestando "compatti la nostra intenzione di difendere gli spazi della scuola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme contro la ciclabile dentro l'area del liceo Sabin

