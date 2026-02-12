Sabatini difende Vergara e ribadisce che vale 50 milioni. «Gioca e basta», dice, rispondendo alle discussioni tra chi punta sul talento e chi sui risultati. Intanto, l’analisi sul Napoli evidenzia come le decisioni di mercato e le performance dei singoli influenzino ancora di più il cammino della squadra.

Vergara viene descritta come un elemento che compensa parte delle mancanze di mercato, giocando con una convinzione forte nel proprio ruolo e con una serie di soluzioni offensive di rilievo. Secondo l’osservazione, il rendimento del giocatore offre indicazioni di alto livello, avvicinando l’asticella di valutazione a quella di un atleta considerato 50 milioni di euro. In campo dimostra una dedizione che va oltre l’impegno: impegno e volontà di migliorare si accompagnano a qualità tecniche e a una disciplina atletica di rilievo. È evidente che la dirigenza debba mantenere alta la fiducia nel giocatore e nel sistema, valorizzando le capacità che può mettere in campo per contribuire al percorso della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sabatini su Vergara: «Vale 50 milioni, gioca ! Ecco la mia risposta sul dibattito tra spettacolo e risultati»

