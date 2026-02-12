Sabatini al miele su Vergara | Gioca come un giocatore da 50 milioni! Sul tema giochisti contro risultatisti rispondo così

Sabatini difende Vergara, dicendo che gioca come un calciatore da 50 milioni. Il dirigente non gradisce le critiche che vengono fatte ai giocatori più offensivi e risponde duro, sottolineando che il suo attaccante si impegna sempre e che le sue qualità non si discutono. La polemica tra i tifosi e gli addetti ai lavori si infiamma, ma Sabatini preferisce concentrarsi sul campo.

Giochisti o risultatisti? Mourinho chiude il dibattito così Nella conferenza stampa prima della partita contro la Juventus, l'allenatore del Benfica José Mourinho ha affrontato il dibattito tra giochisti e risultatisti.

