Russia tenta di bloccare WhatsApp | la denuncia di Meta

In Russia, le autorità cercano di bloccare WhatsApp. Meta denuncia che vogliono costringere gli utenti a usare un servizio controllato dallo Stato. La società afferma che ci sono tentativi di spegnere l’app di messaggistica per far passare più persone ai loro sistemi.

(Adnkronos) – WhatsApp sotto attacco in Russia. La denuncia è arrivata dalla stessa società Meta che ha parlato di un tentativo da parte delle autorità russe di bloccare il funzionamento dell'App di messaggistica per costringere gli utenti a 'passare' a un servizio controllato dallo Stato. "Il governo russo ha cercato di bloccare completamente WhatsApp nel.

Le autorità russe hanno bloccato WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, che contava almeno 100 milioni di utenti nel paese.

