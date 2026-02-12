Russia tenta di bloccare WhatsApp | la denuncia di Meta

In Russia, le autorità cercano di bloccare WhatsApp. Meta denuncia che vogliono costringere gli utenti a usare un servizio controllato dallo Stato. La società afferma che ci sono tentativi di spegnere l’app di messaggistica per far passare più persone ai loro sistemi.

(Adnkronos) – WhatsApp sotto attacco in Russia. La denuncia è arrivata dalla stessa società Meta che ha parlato di un tentativo da parte delle autorità russe di bloccare il funzionamento dell'App di messaggistica per costringere gli utenti a 'passare' a un servizio controllato dallo Stato. "Il governo russo ha cercato di bloccare completamente WhatsApp nel.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Le autorità russe hanno bloccato WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, che contava almeno 100 milioni di utenti nel paese.

Argomenti discussi: Russia tenta di bloccare WhatsApp: la denuncia di Meta; Il Cremlino tenta di bloccare WhatsApp; Russia tenta di bloccare WhatsApp: denuncia dell'app; Ripresi ad Abu Dhabi i colloqui tra Russia e Ucraina.

