Russia blocks Meta’s WhatsApp messaging service FT reports

Le autorità russe hanno bloccato WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, che contava almeno 100 milioni di utenti nel paese. La decisione arriva senza preavviso e lascia milioni di persone senza uno strumento di comunicazione importante. Per ora, non ci sono state spiegazioni ufficiali, ma si parla di tensioni tra Mosca e le grandi aziende tecnologiche straniere. Gli utenti russi sono ora costretti a trovare alternative per rimanere in contatto.

Feb 11 (Reuters) - Russian authorities have removed Meta Platforms-owned WhatsApp, which had at least 100 million users in the country until recently, from the equivalent. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Russia blocks Meta's WhatsApp messaging service, FT reports

