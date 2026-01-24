Cervaro giovane tenta di bloccare i ladri del bancomat | auto distrutta

A Cervaro, un giovane ha tentato di bloccare i ladri in fuga dopo aver assaltato un bancomat. Nel tentativo di fermarli, ha speronato la loro auto con la propria, provocando danni alla vettura. L’episodio evidenzia i rischi e le conseguenze di azioni spontanee in situazioni di emergenza. La vicenda rimane sotto osservazione da parte delle autorità per ulteriori indagini.

Ha provato a fermare i malviventi in fuga dopo l'assalto al bancomat, speronando la loro auto con la propria vettura. Un gesto di coraggio che gli è costato caro: la sua automobile è andata completamente distrutta. È accaduto nella notte a Cervaro, durante l'assalto alla filiale della Banca.

