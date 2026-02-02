Calciomercato Palermo ufficiale Diakitè alla Juve Stabia | Osti prova il colpo Rui Modesto

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo e si trasferisce in prestito alla Juve Stabia. Il calciatore franco maliano si sposta in una nuova squadra, mentre i dirigenti del Palermo lavorano per trovare altre soluzioni sul mercato. Oggi si parla anche di Rui Modesto, che continua a lavorare per rinforzare la rosa.

Il franco maliano ceduto in prestito ai campani. Adesso il ds lavorerà per un’altra operazione sulle corsie: ripresi i contatti con l’Udinese per l’esterno classe 1999 È arrivata l'ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo. Il laterale franco maliano si trasferisce, in prestito, alla Juve Stabia. Termina, dunque, l'avventura del Ninja in rosanero: una cessione a titolo temporaneo che libera, di fatto, un altro slot. Osti è al lavoro per provare a mettere a segno un altro colpo. Ripresi, quindi, i contatti con Rui Modesto dell'Udinese: il classe 1999, portoghese naturalizzato angolano, è in grado di ricoprire più ruoli sulle corsie.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

