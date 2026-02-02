Calciomercato Palermo ufficiale Diakitè alla Juve Stabia | Osti prova il colpo Rui Modesto

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo e si trasferisce in prestito alla Juve Stabia. Il calciatore franco maliano si sposta in una nuova squadra, mentre i dirigenti del Palermo lavorano per trovare altre soluzioni sul mercato. Oggi si parla anche di Rui Modesto, che continua a lavorare per rinforzare la rosa.

Il franco maliano ceduto in prestito ai campani. Adesso il ds lavorerà per un’altra operazione sulle corsie: ripresi i contatti con l’Udinese per l’esterno classe 1999 È arrivata l'ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo. Il laterale franco maliano si trasferisce, in prestito, alla Juve Stabia. Termina, dunque, l'avventura del Ninja in rosanero: una cessione a titolo temporaneo che libera, di fatto, un altro slot. Osti è al lavoro per provare a mettere a segno un altro colpo. Ripresi, quindi, i contatti con Rui Modesto dell'Udinese: il classe 1999, portoghese naturalizzato angolano, è in grado di ricoprire più ruoli sulle corsie.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nelle ultime ore di mercato il Palermo ha fatto salire l’attenzione sui propri movimenti.

Juve Stabia 1907 annuncia l’ingaggio temporaneo di Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan.

SerieB - CalcioMercato Scambio in vista tra Samp e Palermo Rui Modesto non va più al Copenhagen Secondo quanto riportato da Il SecoloXIX, Palermo e Sampdoria potrebbero concretizzare nelle ultime ore uno scambio tra Fabio Depaoli e Salim Diaki facebook