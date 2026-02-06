Rsa è sempre emergenza | salgono a quota 1.500 gli anziani in lista di attesa

A Perugia, la situazione nelle case di riposo resta critica. Sono più di 1.500 gli anziani in lista di attesa, pronti ad entrare in una Rsa. La regione intende rispondere a questa emergenza raddoppiando i posti nel nuovo Piano Socio Sanitario. La carenza di strutture adeguate si fa sentire sempre di più, e le attese si allungano. La priorità ora è trovare soluzioni concrete per alleggerire questa pressione.

Perugia, 6 febbraio 2026 – Oltre 1.500 anziani in lista di attesa per poter entrare in una Rsa, con la previsione di far fronte a questa emergenza raddoppiando i posti nel nuovo Piano Socio Sanitario. E’ il dato che è emerso ieri mattina in Consiglio regionale, quando il consigliere di opposizione di Umbria Civica, Nilo Arcudi, ha presentato un’interrogazione per conoscere lo stato delle cose. E a fotografare la situazione è stata la presiedente della Giunta, Stefani Proietti. Stefano Bandecchi incontro con Stefania Proietti in regione «In Umbria – ha detto la governatrice – gli ultra 80enni rappresentano il 9% dei residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

