Le liste d’attesa per le strutture di assistenza agli anziani non autosufficienti rappresentano una crescente criticità. Attualmente, circa 7.650 persone attendono un posto in residenze sociosanitarie o centri diurni dedicati alle demenze. Questa situazione evidenzia l’urgenza di interventi per migliorare l’accessibilità e garantire un’assistenza tempestiva e adeguata a chi ne ha bisogno.

"È emergenza per le liste d’attesa per gli anziani non autosufficienti nelle residenze sociosanitarie e nei centri diurni per demenze". A lanciare l’allarme è il Gruppo Solidarietà Marche, che rivolge un appello al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore alla sanità e alle politiche sociali, Paolo Calcinaro, perché mettano in atto un mix di interventi volti a fronteggiare il problema: "Autorizzazioni per realizzare nuovi posti (premiando chi ha dimostrato di lavorare bene), trasformazione di quelli per autosufficienti, convenzionamento dei posti autorizzati, aumento e trasformazione dei posti per demenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rsa, l’incubo liste d’attesa: "Anziani non autosufficienti, 7.650 aspettano un posto"

