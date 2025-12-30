Rsa l’incubo liste d’attesa | Anziani non autosufficienti 7.650 aspettano un posto
Le liste d’attesa per le strutture di assistenza agli anziani non autosufficienti rappresentano una crescente criticità. Attualmente, circa 7.650 persone attendono un posto in residenze sociosanitarie o centri diurni dedicati alle demenze. Questa situazione evidenzia l’urgenza di interventi per migliorare l’accessibilità e garantire un’assistenza tempestiva e adeguata a chi ne ha bisogno.
"È emergenza per le liste d’attesa per gli anziani non autosufficienti nelle residenze sociosanitarie e nei centri diurni per demenze". A lanciare l’allarme è il Gruppo Solidarietà Marche, che rivolge un appello al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore alla sanità e alle politiche sociali, Paolo Calcinaro, perché mettano in atto un mix di interventi volti a fronteggiare il problema: "Autorizzazioni per realizzare nuovi posti (premiando chi ha dimostrato di lavorare bene), trasformazione di quelli per autosufficienti, convenzionamento dei posti autorizzati, aumento e trasformazione dei posti per demenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
