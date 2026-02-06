Jim Ross | Credo che l’approdo di Royce Keys in WWE gioverà alla sua carriera

Powerhouse Hobbs, ora Royce Keys, ha firmato ufficialmente con la WWE. Dopo aver lasciato il mondo del wrestling indipendente, il suo debutto in federazione è stato annunciato con entusiasmo. Jim Ross ha già espresso opinioni favorevoli, credendo che questa mossa possa portare benefici alla carriera dell’atleta. La WWE ora ha un nuovo nome da mettere sotto i riflettori, e il pubblico aspetta di vedere come si svilupperà il suo percorso in federazione.

Powerhouse Hobbs non è più un free agent. Come ormai sappiamo ha debuttato ufficialmente in WWE con il nome di Royce Keys. Keys ha partecipato al Royal Rumble match a 30 uomini il 31 gennaio a Riyadh e ha dominato i wrestler sul ring con la sua forza fisica. È rimasto nel ring per dieci minuti ricchi di colpi di scena, eliminando l'ex campione del mondo Damian Priest, prima di essere eliminato poi da Bronson Reed. La WWE cercherà sicuramente di costruirlo come una minaccia credibile nel main roster quando finalmente apparirà. Il leggendario annunciatore della WWE Jim Ross, che attualmente lavora con la AEW, ha elogiato Keys nel suo podcast Grilling JR.

