Nicolò Rovella si sbilancia e dice la sua: sogna di vincere lo scudetto, anche se resta legato alla Lazio. In un'intervista ai canali ufficiali del club, il centrocampista spiega di essere concentrato sul presente, ma non nasconde la voglia di alzare il trofeo con la maglia biancoceleste. Le sue parole lasciano intendere che, pur rispettando il suo ruolo attuale, il suo cuore guarda già in alto.

Un intervento rilasciato ai canali ufficiali del club chiarisce il ruolo di Nicolò Rovella nel presente della Lazio, le sue impressioni sul contesto tecnico e le sensazioni legate al tifo e all’atmosfera dello stadio. L’intervista mette in luce una lettura concentrata sui fatti, sull’evoluzione del centrocampo e sulle aspettative future, con particolare attenzione alla continuità nel progetto guidato da Maurizio Sarri. centrale nel progetto della Lazio, Rovella descrive una stagione in cui la crescita personale si integra a quella collectiva. L’intervistato sottolinea l’importanza di contribuire con prestazioni concrete, mettendo al centro l’impegno quotidiano e la disponibilità a lavorare in sinergia con la squadra e lo staff tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rovella sogna la lotta scudetto: «Con l'Italia o con la Lazio»

Approfondimenti su Rovella Lazio

Nicolò Rovella si dice pronto a vivere la sfida per il campionato, anche se ora pensa solo a dimostrare il suo valore con la Lazio.

Michele Chiarello parla della sua passione per Gennaro Gattuso e della battaglia contro la sclerosi multipla.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il finale più FOLLE della Serie A: Lazio CAMPIONE d'Italia 2000

Rovella: "Vorrei rigiocare Lazio-Bodo. Il mio sogno con questa maglia è..." Continua qui ift.tt/tqf0yQo #lazio #laziopress x.com

RIENTRA ROVELLA Quattro cambi per la Lazio di Sarri rispetto a domenica per una sfida senza domani. Per qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia i biancocelesti a Bologna si schierano con : Provedel Marusic Gila Romagnoli Pellegrini Dele-Bashiru Rov - facebook.com facebook